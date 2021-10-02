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Konyaspor Alanyaspor maçı CANLI anlatım

Süper Lig'de heyecan sürüyor... Günün ilk karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 13:30
Konyaspor Alanyaspor maçı CANLI anlatım

Süper Lig'de heyecan sürüyor... Günün ilk maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Endri Çekiçi 3 golle Konyaspor takımının en golcü futbolcusu. Famara Diedhiou ise Alanyaspor adına 2 gol kaydetti. Alanyaspor son 4 maçta yenilmedi. Konyaspor ise son 11 maçta yenilmedi.

KONYASPOR-ALANYASPOR MAÇI CANLI ANLATIMI👇

KONYASPOR-ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Çalık, Guilherme, Soner Dikmen, Endri, Amir, Serdar Gürler, Bytyqi, Ahmed Hassan

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Emre Akbaba, Davidson, Efecan Karaca, Diedhiou

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