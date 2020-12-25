Yiğidolar coştu

SÜPER Lig'de geçen sezon şov yapan Sivasspor, bu sezona kötü başlamış ve Avrupa'ya da havlu attıktan sonra lige dönmüştü. Yiğidolar, geçen hafta 7 maç sonra Antalya'da galibiyetle tanışırken, üst üste 2. 3 puanını da dün G.Birliği'nden aldı. Karşılıklı ataklar geçen ilk yarıda sonucu değiştiren Sivas'ın Fildişili yıldızı Gradel oldu. 45+2'de ceza yayından ağları havalandırıp devre sonucunu ilan etti: 1-0. İkinci yarıda da skoru garanti altına almak isteyen kırmızı-beyazlılar, 71'de Hakan, 86'da da Yatabare'yle sonuca gitti. 90+2'de Arda'nın golü sadece tabelayı değiştirdi: 3-1. Yenilmezlik serisini 4 maça yükselten Sivasspor, tırmanışını sürdürdü.