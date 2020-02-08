Aykut Kocaman'dan istifa sorusuna cevap! ''Ben de taraftar olsaydım...''

Konyaspor evinde Denizlispor'la 0-0 berabere kalarak 2 puan yitirdi. Uzun süredir devam eden gol hasretine bu maçta da son veremeyen yeşil-beyazlılar son olarak 2 Kasım'da sahasında Gençlerbirliği'ne gol atabildi. Konyaspor taraftarı da takımın kötü gidişatı sebebiyle Aykut Kocaman'ı istifaya davet etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Aykut Kocaman maçı değerlendirirken istifa sorusuna da cevap verdi.

Bizim gibi takımlar için ligde en önemli taraf özellikle iç sahada oynadığımız maçlardır sözleriyle başlayan Aykut Kocaman, ''Zaten 15 günde bir takımını gören ve takımının kazanmasını isteyen taraftar önüne çıkarken kafamdaki ve kafamızdaki en önemli şey kazanarak onları sevindirmek ve mutlu etmekti. Geçen sene Antalyaspor ve bu seneki Kayserispor maçları dışında sahasında oynadığı maçlarda kazanamayan bir Konyaspor vardı. Bunu çevirmek adına Y.Denizlispor maçı bir fırsat gözüküyordu. Hme bu maçı hem de Göztepe ile haftaya oynayacağımız maçları kazanmak alt sıralardan kurtulmak ve orta gruba yaklaşmak adına bir fırsat olacaktı. Denizlispor takımı Rodallega'da dahil olmak üzere hızlı adamları ile hücuma çabuk çıkan bir ekip. Biz de topu yavaşlatarak bir anlamda onların istediklerini yapmalarına ve saha içerisinde yerleşmelerine olanak tanıdık.

Böyle olunca da ilk 30 dakika bizim adımıza boş geçti diyebiliriz. Kaybettiğimiz her toptan sonra rakibe pozisyon vermeye başladık. Kazandığımız duran toptan sonra biraz daha ritim kazandık. İlk gördüğümüz anda gol dediğimiz pozisyonda öne geçtik. Ama bu sefer VAR'dan gelen haklı bir uyarı ile gol iptal edildi.

Ama nispeten oyun içerisinde biraz daha fazla doğrular yaptığımız bir oyun oldu. İkinci yarı ise istediğimiz duruma getirdik maçı. Bundan sonra 5-6 tane gol olabilecek pozisyon geldi. Ama topu 3 direk arasına atma konusunda pek becerili olduğumuz söylenemez. Sabırsızlık nedeniyle kaptırdığımız toplarla kalemizde tehlikelerde yaşadık. İkinci yarı kazanma adına doğruları yaptık ama sonuç alacak golü yapamadık" ifadelerini kullandı.



''BEN DE TARAFTAR OLSAYDIM AYNI DÜŞÜNCELERE SAHİP OLURDUM''

Bir basın mensubunun ''Bugün ilk defa şahit olduğumuz taraftarların sizi istifaya davet etmesine ne diyorsunuz?' sorusuna Kocaman, ''Bugün bende tribündeki taraftar olsaydım seslendirir miyim, seslendirmez miyim bilmiyorum ama aynı düşüncelere sahip olurdum. Yapısal olarak eleştirirken iğneden önce çuvaldızı kendine batıran bir insanım. Ortada bir başarı hikayesinin olduğunu söylemek zor ve dolayısıyla taraftarın tepkisi gayet normal. Ben benim, hem Konya şehri hem de Konyaspor adına çok istenilen bir durum olmadığını biliyorum.

İnsanlar haksız demiyorum. 16-17 maçta iç sahada sadece 1 galibiyet alan bir takımsak ve bizim gibi takımların özelliği içeride oynadığı maçlarda kazanmak olmalıysa bu doğal. Kazandığımız maçların sadece 1'ini içeride, diğerlerini deplasmanda kazandık. Ortada böyle bir şey varsa benim düşüncelerime sahip birinin çıkıp da buna itiraz etmesi beklenmez.

İnsanlar haklı. Ben bu konuda düşüncelerimi hem Ç.Rizespor hem de ilk yarının sonunda oynadığımız A.Alanyaspor maçından sonra söylemiştim. Kulübün alacağı tasarrufu hiçbir beklentimin olmadan kabul edeceğimi söylemiştim. Sadece kendimce bir takım nedenlerden dolayı böyle bir hamle yaparak karar almayı kendim almak istemedim. Hala aynı yerdeyim ve hiçbir beklentim olmadan alınacak her türlü karara da saygılıyım. Bunun tekrar altını çiziyorum" şeklinde cevap verdi.