Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Malatya başkanı ile konuşan TFF yöneticisi kim?
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Malatya başkanı ile konuşan TFF yöneticisi kim? Sen kendi içinden vuruluyorsun." ifadelerini kullandı.
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