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26 Aralık 2019, Perşembe
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper lig'in 17. haftasında deplasmanda A. ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını sürdürüyor.

, maçı hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman 10'a 10 oyun ve taktik çalışma ile tamamlandı. Antrenmana ameliyat olan Ferhat Öztorun ile tedavisine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ozan Can Oruç katılmadı.
  1. 26.12.2019
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