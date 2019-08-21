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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Miya 'da

Miya Konya'da

, Hırvatistan’ın Gorica takımında forma giyen Uganda ’nın orta saha oyuncusu ’yı 3 yıllığına renklerine bağladı.

ekiplerinden , Hırvatistan ekibi Gorica'dan Ugandalı orta saha 'yı transfer etti. Stadı'nda gerçekleşen imza törenine Kulüp Menajeri Seçkin Özdil ve Farouk Miya katıldı. Üç yıllık sözleşmeye imza atan Miya "Konya'ya, stadyuma ve tesislere hayran kaldım. Kulübe adım atar atmaz ne kadar büyük bir camiaya geldiğimin farkına vardım" ifadesini kullandı.

UGANDA'NIN YILDIZI
Konyaspor'un kaliteli bir takım olduğunu belirten Miya, "Takıma kısa sürede adapte olacağıma ve elimden geleni yapacağım" dedi. Konya'da 21 numaralı formayı giyecek olan Farouk Miya, geçtiğimiz sezon Gorica ile 30 maçta 5 gol attı. 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turunda Senegal'e elenen Uganda 'nda da oynayan Miya, 4 maça çıktı ve 2 asist yaptı.
  1. 21.8.2019
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