Miya Konya'da
Konyaspor, Hırvatistan’ın HNK Gorica takımında forma giyen Uganda Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu Farouk Miya’yı 3 yıllığına renklerine bağladı.
UGANDA'NIN YILDIZI
Konyaspor'un kaliteli bir takım olduğunu belirten Miya, "Takıma kısa sürede adapte olacağıma ve elimden geleni yapacağım" dedi. Konya'da 21 numaralı formayı giyecek olan Farouk Miya, geçtiğimiz sezon Gorica ile 30 maçta 5 gol attı. 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turunda Senegal'e elenen Uganda Milli Takımı'nda da oynayan Miya, 4 maça çıktı ve 2 asist yaptı.
- 21.8.2019
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