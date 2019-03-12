Konyaspor Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
12 Mart 2019, Salı
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Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular önce koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

maçında ilk 11'de forma giyen futbolculara yenilenme programı uygulanırken diğer futbolcular idmana 4'e 2 oyun ile devam etti.

Antrenman, pas çalışmasının ardından çift kale maç ile tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare antrenmana katılmazken Moryke Fofana ve Fallou Diagne takımdan ayrı çalıştı.

'un altyapısından Ali Kale ve Hüseyin Mert Uyanıker de çalışmada yer aldı.

  1. 12.03.2019
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