CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turunda 21 maç oynandı

UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turunda 21 maç oynandı

UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçları, oynanan 21 müsabakayla sona erdi. İşte alınan sonuçlar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 00:10
UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turunda 21 maç oynandı

UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçları, oynanan 21 müsabakayla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

Velez (Bosna Hersek)-Milsami (Moldova): 1-1

Bohemians (İrlanda)-St. Joseph's (Cebelitarık): 2-0

Dinamo-Minsk (Belarus)-Sileks (Kuzey Makedonya): 0-1

Marsaxlokk (Malta)-Pyunik (Ermenistan): 0-3

Mondorf (Lüksemburg)-Dinamo Tiflis (Gürcistan): 1-2

Caernarfon (Galler)-Levadia Tallinn (Estonya): 0-5

Europa (Cebelitarık)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 0-5

Vllaznia (Arnavutluk)-Malisheva (Kosova): 2-1

Glentoran (Kuzey İrlanda)-RFS (Letonya): 1-2

Runavik (Faroe Adaları)-Hamrun Spartans (Malta): 1-1

Petrovac (Karadağ)-Zalgiris (Litvanya): 1-3

Penybont (Galler)-FC Santa Coloma (Andorra): 0-1

Dinamo City (Arnavutluk)-Astana (Kazakistan): 0-1

Stjarnan (İzlanda)-Vikingur (Faroe Adaları): 3-1

Sarajevo (Bosna Hersek)-Inter Turku (Finlandiya): 1-1

At. Escaldes (Andorra)-Mornar (Karadağ): 2-1

Liepaja (Letonya)-Decic (Karadağ): 1-0

Hegelmann (Litvanya)-Paide (Estonya): 1-1

Alashkert (Ermenistan)-Elimai (Kazakistan): 1-1

Dila (Gürcistan)-Virtus (San Marino): 3-1

Kalju (Estonya)-Linfield (Kuzey İrlanda): 1-0

Fransa-Fas | CANLI
G.Saray'a Fransız yıldız! Anlaşma tamam
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi mesajı: Türkiye dönüşümün merkezinde
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Greenwood'un sözleşmesine özel madde!
F.Bahçe'yi kızdıran Greenwood gelişmesi! Transfer bitti derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Fransız yıldız! Anlaşma tamam G.Saray'a Fransız yıldız! Anlaşma tamam 22:54
F.Bahçe'den Greenwood'un sözleşmesine özel madde! F.Bahçe'den Greenwood'un sözleşmesine özel madde! 22:30
Kanarya'da hazırlıklar tam gaz! Kanarya'da hazırlıklar tam gaz! 21:58
Wimbledon'da tek kadınlarda final belli oldu! Wimbledon'da tek kadınlarda final belli oldu! 21:55
Milli güreşçimiz Avrupa şampiyonu! Milli güreşçimiz Avrupa şampiyonu! 21:53
Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor 21:50
Daha Eski
Salih Özcan sağlık kontrolünden geçti! Salih Özcan sağlık kontrolünden geçti! 21:48
Sloven basketbolcu G.Saray'da! Sloven basketbolcu G.Saray'da! 21:45
RAMS Başakşehir'den Emin Bayram sürprizi! RAMS Başakşehir'den Emin Bayram sürprizi! 20:50
G.Saray'dan Sarr bombası! G.Saray'dan Sarr bombası! 20:43
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 20:22
G.Birliği'nden Kevin Rodrigues hamlesi! G.Birliği'nden Kevin Rodrigues hamlesi! 19:52