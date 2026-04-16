Ziraat Türkiye Kupası
AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar, sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i ağırlıyor. Eşleşmenin ilk maçında sahasında kusursuza yakın bir futbol sergileyen Shakhtar, 3-0’lık net skorla Hollanda’ya oldukça rahat geldi. AZ Alkmaar’ın turu geçebilmesi için en az 4 farklı galibiyete ihtiyacı var. Peki, AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 15:31
AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Konferans Ligi'nde gecenin en zorlu geri dönüş görevlerinden biri AFAS Stadyumu'nda yaşanacak. Ev sahibi AZ Alkmaar, ilk maçta alınan 3-0'lık mağlubiyetin şokunu atlatıp taraftarı önünde tarihi bir geri dönüşe imza atmak istiyor. Alkmaar'ın tur için maçın başında bulacağı erken bir gole ve hatasız bir savunma performansına ihtiyacı var. Konuk ekip Shakhtar Donetsk ise adeta Şampiyonlar Ligi tecrübesini bu turnuvaya yansıtıyor. Shakhtar, bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlayacak. İşte AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk maçının detayları!

AZ ALKMAAR-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi 16 Nisan Perşembe günü oynanacak. AFAS Stadyumu'ndakik karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 19.45'te yapılacak.

AZ ALKMAAR-SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yarı final yolundaki bu kritik mücadele Türkiye'de TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AZ ALKMAAR-SHAKHTAR DONETSK MUHTEMEL 11'LER

AZ Alkmaar: Zoet; Dijkstra, Goes, Penetra, De Wit; Clasie, Smit; Jensen, Mijnans, Daal; Parrott

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Tobias, Bondar, Matviienko, Henrique; Ocheretko; Alisson, Pedrinho, Bondarenko, Newerton; K Elias

