Rayo Vallecano-AEK Atina CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın üç numaralı kupasında sürprizlerin takımı Rayo Vallecano, kulüp tarihindeki ikinci Avrupa çeyrek finaline çıkıyor. Teknik direktör Perez yönetiminde savunma disipliniyle dikkat çeken Madrid ekibi, geçtiğimiz hafta ligde Elche'yi 1-0 mağlup ederek moral depoladı. Vallecas Stadyumu'nun dar ve baskılı atmosferinde AEK'yı zorlamayı planlayan Rayo'da, Isi Palazón ve Álvaro García hücumun en önemli silahları olacak. AEK Atina ise tam bir form zirvesinde. Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yolunda dev bir adım atan konuk ekip, Avrupa'da da 1977'den sonra ilk kez bir yarı final görme hayali kuruyor. Luka Jovic ve Aboubakary Koita gibi tehlikeli ayaklara sahip olan AEK, İspanya'da kontrollü bir oyunu tercih edip Atina'daki rövanş için avantaj kovalayacak. İşte maçın detayları!

Rayo Vallecano-AEK Atina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi çeyrek finali kapsamındaki Rayo Vallecano-AEK Atina maçı, 9 Nisan Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 19.45'te, Fransız hakem Benoit Bastien'in düdüğüyle start alacak.

Rayo Vallecano-AEK Atina MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio de Vallecas'te oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rayo Vallecano-AEK Atina MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria; Palazon, Ciss, Lopez; De Frutos, Garcia, Alemao

AEK Atina: Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Pineda, Marin; Koita, Pereyra; Varga, Jovic

