CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Rayo Vallecano-AEK Atina CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rayo Vallecano-AEK Atina CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında, lig aşamasını 13 puanla 5. sırada tamamlayan Rayo Vallecano, yine 13 puanlı ancak genel averajla 3. sırada yer alan AEK Atina ile karşılaşıyor. Son 16 turunda temsilcimiz Samsunspor’u eleyerek buraya gelen Rayo, evindeki ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Yunanistan Ligi’nde liderliğini sürdüren AEK ise deplasmandan tur kapısını aralayacak bir sonuçla dönmeyi hedefliyor. Peki, Rayo Vallecano-AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 11:47
Rayo Vallecano-AEK Atina CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rayo Vallecano-AEK Atina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa'nın üç numaralı kupasında sürprizlerin takımı Rayo Vallecano, kulüp tarihindeki ikinci Avrupa çeyrek finaline çıkıyor. Teknik direktör Perez yönetiminde savunma disipliniyle dikkat çeken Madrid ekibi, geçtiğimiz hafta ligde Elche'yi 1-0 mağlup ederek moral depoladı. Vallecas Stadyumu'nun dar ve baskılı atmosferinde AEK'yı zorlamayı planlayan Rayo'da, Isi Palazón ve Álvaro García hücumun en önemli silahları olacak. AEK Atina ise tam bir form zirvesinde. Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yolunda dev bir adım atan konuk ekip, Avrupa'da da 1977'den sonra ilk kez bir yarı final görme hayali kuruyor. Luka Jovic ve Aboubakary Koita gibi tehlikeli ayaklara sahip olan AEK, İspanya'da kontrollü bir oyunu tercih edip Atina'daki rövanş için avantaj kovalayacak. İşte maçın detayları!

Rayo Vallecano-AEK Atina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi çeyrek finali kapsamındaki Rayo Vallecano-AEK Atina maçı, 9 Nisan Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 19.45'te, Fransız hakem Benoit Bastien'in düdüğüyle start alacak.

Rayo Vallecano-AEK Atina MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio de Vallecas'te oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rayo Vallecano-AEK Atina MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria; Palazon, Ciss, Lopez; De Frutos, Garcia, Alemao

AEK Atina: Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Pineda, Marin; Koita, Pereyra; Varga, Jovic

Rayo Vallecano-AEK Atina MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

ASpor CANLI YAYIN

İstanbul devlerine Spalletti şoku!
F.Bahçe'ye sakatlık müjdesi!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 14 gözaltı | Norm Ender'den Burak Deniz'e...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hakan'dan G.Saray'ı üzen haber!
F.Bahçe'de Nkunku gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bologna-Aston Villa maçı hangi kanalda? Bologna-Aston Villa maçı hangi kanalda? 11:17
İstanbul devlerine Spalletti şoku! İstanbul devlerine Spalletti şoku! 11:07
Okan Buruk'tan şok açıklama: Hainlik yapılıyor, takımını kim satıyorsa onu ortaya çıkartıp... Okan Buruk'tan şok açıklama: Hainlik yapılıyor, takımını kim satıyorsa onu ortaya çıkartıp... 11:06
Porto-Nottingham Forest maçı hangi kanalda? Porto-Nottingham Forest maçı hangi kanalda? 11:02
Yapay zeka güncelledi! Hangi takım şampiyon olacak? Yapay zeka güncelledi! Hangi takım şampiyon olacak? 11:00
Hakan'dan G.Saray'ı üzen haber! Hakan'dan G.Saray'ı üzen haber! 10:36
Daha Eski
İstanbulspor-Erzurumspor FK maç bilgileri! İstanbulspor-Erzurumspor FK maç bilgileri! 10:26
Boluspor-Sivasspor maç bilgileri! Boluspor-Sivasspor maç bilgileri! 09:58
Fenerbahçe'den dev liste! Fenerbahçe'den dev liste! 09:37
Tedesco için flaş gerçek! Sezon bitmeden... Tedesco için flaş gerçek! Sezon bitmeden... 09:33
F.Bahçe'de Nkunku gelişmesi! F.Bahçe'de Nkunku gelişmesi! 09:29
Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı detayları! Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı detayları! 09:18