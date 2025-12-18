CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Strasbourg-Breidablik maçı canlı yayın bilgileri: Saati, kanalı, ilk 11'ler!

Strasbourg-Breidablik maçı canlı yayın bilgileri: Saati, kanalı, ilk 11'ler!

UEFA Konferans Ligi’nde zirvenin sahibi Strasbourg, sahasında İzlanda temsilcisi Breidablik’i konuk ediyor. Topladığı 13 puanla 1. sırada yer alan ve fırtına gibi esen ev sahibi ekip, bu maçı da kayıpsız geçerek liderlik koltuğundaki yerini perçinlemeyi ve rakiplerine gözdağı vermeyi hedefliyor. Konuk Breidablik ise 5 puanla 27. sırada bulunurken lig lideri karşısında zorlu bir sınav vererek ilk 24'e yeniden girmek için sürpriz bir sonucun peşinde. Peki Strasbourg-Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 17:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Strasbourg-Breidablik maçı canlı yayın bilgileri: Saati, kanalı, ilk 11'ler!

Strasbourg-Breidablik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Konferans Ligi'nin lideri Strasbourg, 6. haftada Breidablik'i konuk ediyor. Jagiellonia ile 1-1'lik beraberliği dışında puan kaybı yaşamayan Liam Rosenior'un ekibi, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak en yakın rakibi Shakhtar Donetsk ile puan farkını açmak istiyor. Breidablik ise ilk galibiyetini geçen hafta Shamrock karşısında aldı. Nefes kesen mücadelede kazanan taraf merakla beklenirken maçın yayın bilgileri de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Strasbourg-Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Strasbourg-Breidablik MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Strasbourg-Breidablik maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. Stade De La Meinau'da oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Strasbourg-Breidablik MAÇI HANGİ KANALDA?

Strasbourg-Breidablik maçı, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Çek hakem Ondrej Berka düdük çalacak.

👈Strasbourg-Breidablik MAÇI İZLE | TRT TABİİ konferans yayını👈

ASpor CANLI YAYIN

Gençlerbirliği-Bodrum FK | CANLI
G.Saray'da Kazımcan için büyük fırsat!
DİĞER
Süper Lig’de maça çıkan en yaşlı yabancı futbolcu! Unutulmaz isimler listesi
Kasım Garipoğlu'nun Boğaz’daki partisi: Telefon yasak uyuşturucu ve "grup" serbest! | 40. yaş partisinden görüntüler
F.Bahçe'ye büyük müjde! Eyüpspor maçı öncesi...
'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın Alanya mesaisi başladı! Fırtına'nın Alanya mesaisi başladı! 17:58
G.Saray'da Kazımcan için büyük fırsat! G.Saray'da Kazımcan için büyük fırsat! 16:39
Beşiktaş'ta yıldız isim için görüşmeler başladı! Beşiktaş'ta yıldız isim için görüşmeler başladı! 15:32
F.Bahçe'ye büyük müjde! Eyüpspor maçı öncesi... F.Bahçe'ye büyük müjde! Eyüpspor maçı öncesi... 14:41
Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri 14:38
G.Saray'ın grubu belli oldu! G.Saray'ın grubu belli oldu! 14:12
Daha Eski
Gençlerbirliği-Bodrum FK | CANLI Gençlerbirliği-Bodrum FK | CANLI 13:28
Napoli-Milan maçı detayları Napoli-Milan maçı detayları 13:27
Arda Güler için bomba takas iddiası! Arda Güler için bomba takas iddiası! 13:19
G.Saray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu! G.Saray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu! 12:08
Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri 11:52
G.Saray'da flaş kaleci kararı! G.Saray'da flaş kaleci kararı! 11:47