Strasbourg-Breidablik maçı canlı yayın bilgileri: Saati, kanalı, ilk 11'ler!

Strasbourg-Breidablik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Konferans Ligi'nin lideri Strasbourg, 6. haftada Breidablik'i konuk ediyor. Jagiellonia ile 1-1'lik beraberliği dışında puan kaybı yaşamayan Liam Rosenior'un ekibi, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak en yakın rakibi Shakhtar Donetsk ile puan farkını açmak istiyor. Breidablik ise ilk galibiyetini geçen hafta Shamrock karşısında aldı. Nefes kesen mücadelede kazanan taraf merakla beklenirken maçın yayın bilgileri de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Strasbourg-Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Strasbourg-Breidablik MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Strasbourg-Breidablik maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. Stade De La Meinau'da oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Strasbourg-Breidablik MAÇI HANGİ KANALDA?

Strasbourg-Breidablik maçı, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Çek hakem Ondrej Berka düdük çalacak.

