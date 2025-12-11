CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Konferans Ligi'nde 5. haftanın sonuçları!

UEFA Konferans Ligi'nde 5. haftanın sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi 5. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi. İşte gecenin sonuçları.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 01:55
UEFA Konferans Ligi'nde 5. haftanın sonuçları!

UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 5. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Aberdeen'i 1-0 mağlup eden Starsbourg, puanını 13 yaparak liderliği Samsunspor'dan devraldı. Samsunspor, haftayı 10 puanla 5. basamakta tamamladı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Hamrun Spartans'ı 2-0 yendi. Puanını 12'ye yükselten Shakhtar Donetsk, ikinci sıraya yerleşti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Rapid Wien (Avusturya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

Lech Poznan (Polonya) - Mainz 05 (Almanya): 1-1

Rijeka (Hırvatistan) - Celje (Slovenya): 3-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Sigma Olomouc (Çekya): 2-1

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Lausanne (İsviçre): 0-0

Aberdeen (İskoçya) - Strasbourg (Fransa): 0-1

Rakow (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Hamrun Spartans (Malta) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2

Shelbourne (İrlanda) - Crystal Palace (İngiltere): 0-3

