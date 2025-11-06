AEK Atina - Shamrock Rovers CANLI İZLE | AEK Atina-Shamrock Rovers maçı yayın bilgileri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında AEK Atina ile Shamrock Rovers karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbol severler, arama motorlarında AEK Atina-Shamrock Rovers maçıyla ilgili bilgileri aratıyor. Peki, AEK Atina - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AEK ATINA - SHAMROCK ROVERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak AEK Atina - Shamrock Rovers maçı 6 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.