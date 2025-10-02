Rayo Vallecano - Shkendija maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Rayo Vallecano - Shkendija maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında İspanya takımı Rayo Vallecano, Kuzey Makedon rakibi Shkendija'yı ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Rayo Vallecano - Shkendija maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rayo Vallecano - Shkendija MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Shkendija maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Mohammad Al-Emara'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Gidzhenov'un yardımcılıklarını Turkka Valjakka ve Mika Lamppu üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Peiman Simani oturacak.