CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Brondby - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Brondby - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Play-off rövanş maçında Brondby ile RC Strasbourg kozlarını paylaşacak. Brondby'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brondby - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 11:01 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 11:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brondby - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Brondby - RC Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Brondby'ın deplasmanda RC Strasbourg ile golsüz berabere kalmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Brondby - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brondby - RC Strasbourg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brondby - RC Strasbourg maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Nenad Minakovic'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Kerem için yurt dışından olay yorum! "Kendisini isteyen takıma..."
"Ali Koç ne yapacağını şaşırmış durumda! Olan taraftara oluyor"
DİĞER
İzmir’in çilesi bitmiyor! Su yok, yol yok ama kahkaha yogası var!
Terörsüz Türkiye için 7. toplantı! Hikmet Çetin'den "Bahçeli" sözleri: Onu ve ona destek verenleri kutlamak istiyorum
Ömer Üründül'den F.Bahçe-Benfica maçı yorumu
Vitao'nun kaderi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ömer Üründül'den F.Bahçe-Benfica maçı yorumu Ömer Üründül'den F.Bahçe-Benfica maçı yorumu 11:53
"Ali Koç ne yapacağını şaşırmış durumda! Olan taraftara oluyor" "Ali Koç ne yapacağını şaşırmış durumda! Olan taraftara oluyor" 11:49
Vitao'nun kaderi belli oldu! Vitao'nun kaderi belli oldu! 11:11
Kerem için yurt dışından olay yorum! "Kendisini isteyen takıma..." Kerem için yurt dışından olay yorum! "Kendisini isteyen takıma..." 10:36
Milliler Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile karşılaşacak Milliler Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile karşılaşacak 10:13
F.Bahçe'ye Diego Carlos müjdesi! F.Bahçe'ye Diego Carlos müjdesi! 10:00
Daha Eski
Beşiktaş - Lausanne Sports maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Lausanne Sports maçı hangi kanalda? 09:41
G.Saray'a transferde büyük şok! G.Saray'a transferde büyük şok! 09:39
Sporting Braga - Lincoln Red Imps maçı hangi kanalda? Sporting Braga - Lincoln Red Imps maçı hangi kanalda? 09:23
FCSB - Aberdeen maçı hangi kanalda? FCSB - Aberdeen maçı hangi kanalda? 09:20
Young Boys - Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? Young Boys - Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? 09:17
Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? 09:13