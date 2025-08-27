Riga FC-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Riga FC-Sparta Prag maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Riga FC ile Sparta Prag, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında Çek Cumhuriyeti ekibi 2-0 kazandı. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Riga FC-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

RIGA FC-SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Riga FC-Sparta Prag maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.