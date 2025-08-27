CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Riga FC-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Riga FC-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında Riga FC ile Sparta Prag karşı karşıya gelecek. İlk maçı Çek Cumhuriyeti ekibi 2-0 kazanırken, eşleşmenin ikinci ayağında hata yapmak istemeyen ekipler, kritik karşılaşmada avantajı lehine çevirmenin yollarını arayacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Riga FC-Sparta Prag maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Riga FC-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 12:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Riga FC-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Riga FC-Sparta Prag maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Riga FC ile Sparta Prag, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında Çek Cumhuriyeti ekibi 2-0 kazandı. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Riga FC-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

RIGA FC-SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Riga FC-Sparta Prag maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Cuesta transferinde büyük ters köşe!
F.Bahçe'den golcü takası! Milan ile görüşülüyor!
DİĞER
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dikkat çeken detay! Dursun Özbek'ten olay karar...
PKK yönünü Tel Aviv'e çevirdi! Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
Filenin Sultanları Kanada'yı yendi!
G.Saray'da Onana iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cuesta transferinde büyük ters köşe! Cuesta transferinde büyük ters köşe! 13:03
AEK Larnaca-Brann maçı ne zaman? AEK Larnaca-Brann maçı ne zaman? 12:27
Club Brugge-Rangers maçı ne zaman? Club Brugge-Rangers maçı ne zaman? 12:11
Kopenhag-Basel maçı ne zaman? Kopenhag-Basel maçı ne zaman? 11:48
Keny Arroyo'dan ayrılık gibi yanıt! Keny Arroyo'dan ayrılık gibi yanıt! 11:41
Karabağ-Ferencvaros maçı ne zaman? Karabağ-Ferencvaros maçı ne zaman? 11:32
Daha Eski
Buruk'tan flaş karar! Barış Alper ve Lemina... Buruk'tan flaş karar! Barış Alper ve Lemina... 11:20
Letonya-Türkiye basketbol maçı bilgileri! Letonya-Türkiye basketbol maçı bilgileri! 10:53
F.Bahçe'ye dev gelir! Benfica'yı elerlerse... F.Bahçe'ye dev gelir! Benfica'yı elerlerse... 10:13
F.Bahçe'de ayrılık yakın! Bu hafta içinde... F.Bahçe'de ayrılık yakın! Bu hafta içinde... 09:44
Türkiye-Kanada maçı CANLI İZLE Türkiye-Kanada maçı CANLI İZLE 09:21
Benfica-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Benfica-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 09:13