Hacken-CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Hacken-CFR Cluj maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Hacken ile CFR Cluj, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Hacken-CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

HACKEN-CFR CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Hacken-CFR Cluj maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.