Sabah - Levski Sofia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Sabah - Levski Sofia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Sabah'ın deplasman'da Levski Sofia'ya 1-0 mağlup olmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Sabah - Levski Sofia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sabah - Levski Sofia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sabah - Levski Sofia maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Ukraynalı hakem Mykola Balakin'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.