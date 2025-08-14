Paksi SE - Polessya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Paksi SE - Polessya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Paksi SE'nin deplasmanda Polessya'ya 3-0 mağlup olmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Paksi SE - Polessya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paksi SE - Polessya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Paksi SE - Polessya maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Daniel Schlager'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.