Omonia Nicosia - Araz Nahçıvan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Omonia Nicosia - Araz Nahçıvan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Omonia Nicosia ile Araz Nahçıvan kozlarını paylaşacak. GSP'de oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Omonia Nicosia - Araz Nahçıvan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 10:44
Omonia Nicosia - Araz Nahçıvan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Omonia Nicosia - Araz Nahçıvan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Omonia Nicosia'nın deplasman'da Araz Nahçıvan'ı 4-0 mağlup olmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Omonia Nicosia - Araz Nahçıvan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Omonia Nicosia - Araz Nahçıvan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Omonia Nicosia - Araz Nahçıvan maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Jakob Kehlet'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

