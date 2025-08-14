Omonia Nicosia - Araz Nahçıvan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Omonia Nicosia - Araz Nahçıvan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Omonia Nicosia'nın deplasman'da Araz Nahçıvan'ı 4-0 mağlup olmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Omonia Nicosia - Araz Nahçıvan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Omonia Nicosia - Araz Nahçıvan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Omonia Nicosia - Araz Nahçıvan maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Jakob Kehlet'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.