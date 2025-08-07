Sparta Prag - FC Ararat-Armenia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Sparta Prag - FC Ararat-Armenia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Çekya temsilcisi Sparta Prag ile Eermenistan takımı FC Ararat-Armenia, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Matthew MacDermid'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - FC Ararat-Armenia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sparta Prag - FC Ararat-Armenia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sparta Prag - FC Ararat-Armenia maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.