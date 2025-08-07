Rosenborg - Hammarby maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Rosenborg - Hammarby maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Norveç temsilcisi Rosenborg ile İsveç takımı Hammarby, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rosenborg - Hammarby maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rosenborg - Hammarby MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rosenborg - Hammarby maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.