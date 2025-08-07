Polessya - Paksi SE maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Polessya - Paksi SE maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Ukrayna temsilcisi Polessya ile Macaristan takımı Paksi SE, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Joakim Östling'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polessya - Paksi SE maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Polessya - Paksi SE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Polessya - Paksi SE maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.