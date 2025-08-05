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Haberler Konferans Ligi KI Klaksvik - Neman Grodno maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

KI Klaksvik - Neman Grodno maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu maçlarıyla devam ediyor. KI Klaksvik ile Neman Grodno kozlarını paylaşacak. Torsvollur'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, KI Klaksvik - Neman Grodno maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 13:54 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 13:54
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KI Klaksvik - Neman Grodno maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

KI Klaksvik - Neman Grodno maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. KI Klaksvik ile Neman Grodno 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Portekizli hakem Cláudio Filipe Ruivo Pereira'nın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, KI Klaksvik - Neman Grodno maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KI Klaksvik - Neman Grodno MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

KI Klaksvik - Neman Grodno maçı 5 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Portekizli hakem Cláudio Filipe Ruivo Pereira'nın yöneteceği maçta Pereira'nın yardımcılıklarını Pedro Martins ve Pedro Ribeiro yapacak. Dördüncü hakem José Armando Torres Bessa, VAR hakemi Helder Malheiro, AVAR hakemi ise Carlos Andre Fernandes Macedo olacak.

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