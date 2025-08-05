KI Klaksvik - Neman Grodno maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

KI Klaksvik - Neman Grodno maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. KI Klaksvik ile Neman Grodno 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Portekizli hakem Cláudio Filipe Ruivo Pereira'nın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, KI Klaksvik - Neman Grodno maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KI Klaksvik - Neman Grodno MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

KI Klaksvik - Neman Grodno maçı 5 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Portekizli hakem Cláudio Filipe Ruivo Pereira'nın yöneteceği maçta Pereira'nın yardımcılıklarını Pedro Martins ve Pedro Ribeiro yapacak. Dördüncü hakem José Armando Torres Bessa, VAR hakemi Helder Malheiro, AVAR hakemi ise Carlos Andre Fernandes Macedo olacak.