Chelsea - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi çeyrek final

Chelsea - Legia Varşova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final ilk maçında Chelsea'nin Legia Varşova'yı 3 - 0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Chelsea - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - LEGIA VARŞOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Legia Varşova maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 3 ekranlarında canlı yayınlanacak.

CHELSEA - LEGIA VARŞOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Tosin, Badiashile, Rak-Sakyi; James, Dewsbury-Hall, Amougou; George, Nkunku, Mheuka

Legia Varşova: Tobiasz; Wszolek, Ziolkowski, Jedrzejczyk, Ruben Vinagre; Goncalves, Augustyniak, Bichakhchyan; Chodyna, Pekhart, Urbanski

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