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Haberler Konferans Ligi Chelsea - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi çeyrek final

Chelsea - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi çeyrek final

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. Rövanş maçında Chelsea ile Legia Varşova kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 11:03
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Chelsea - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi çeyrek final

Chelsea - Legia Varşova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final ilk maçında Chelsea'nin Legia Varşova'yı 3 - 0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Chelsea - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - LEGIA VARŞOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Legia Varşova maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 3 ekranlarında canlı yayınlanacak.

CHELSEA - LEGIA VARŞOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Tosin, Badiashile, Rak-Sakyi; James, Dewsbury-Hall, Amougou; George, Nkunku, Mheuka

Legia Varşova: Tobiasz; Wszolek, Ziolkowski, Jedrzejczyk, Ruben Vinagre; Goncalves, Augustyniak, Bichakhchyan; Chodyna, Pekhart, Urbanski

👉CHELSEA - LEGIA VARŞOVA MAÇI CANLI İZLE👈

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