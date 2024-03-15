Olympiakos hangi ülkenin takımı? Kadrosunda hangi futbolcular var? En değerli oyuncular...

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın yer aldığı H Grubu'nu zirvede tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselmişti. Son 16 turunda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanmıştı. Evindeki rövanş maçından 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLYMPIAKOS
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, rakibiyle ilk maçını 11 Nisan'da Yunanistan'da oynayacak. İki takım, 18 Nisan'daki rövanş maçında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
OLYMPIAKOS KADROSU
Konstantinos Tzolakis
Athanasios Papadoudis Panagiotis Retsos Doron Leidner Rodinei Quini Santiago Hezze Vicente Iborra Mady Camara André Horta Chiquinho Konstantinos Fortounis João Carvalho Ayoub El Kaabi Stevan Jovetic Youssef El Arabi Algassime Bah
Athanasios Papadoudis
Panagiotis Retsos
Doron Leidner
Rodinei
Quini
Santiago Hezze
Vicente Iborra
Mady Camara
André Horta
Chiquinho
Konstantinos Fortounis
João Carvalho
Ayoub El Kaabi
Stevan Jovetic
Youssef El Arabi
Algassime Bah
OLYMPIAKOS'UN EN DEĞERLİ FUTBOLCULARI
Daniel Podence - 13 milyon Euro
David Carmo - 12 milyon Euro Mady Camara - 7 milyon Euro Francisco Ortega - 6 milyon Euro Andre Horta - 5 milyon Euro Georgios Masouras - 5 milyon Euro Andreas Ndoj - 4 milyon Euro Chiquinho - 4 milyon Euro
David Carmo - 12 milyon Euro
Mady Camara - 7 milyon Euro
Francisco Ortega - 6 milyon Euro
Andre Horta - 5 milyon Euro
Georgios Masouras - 5 milyon Euro
Andreas Ndoj - 4 milyon Euro
Chiquinho - 4 milyon Euro