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Olympiakos hangi ülkenin takımı? Kadrosunda hangi futbolcular var? En değerli oyuncular...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşti. Fenerbahçe'nin Olympiakos ile eşleşmesinin ardından arama motorlarında "Olympiakos hangi ülkenin takımı?" ve "Olympiakos kadrosunda hangi futbolcular var?" gibi sorular arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Olympiakos ile ilgili tüm bilgiler...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 16:31 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 16:46
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Olympiakos hangi ülkenin takımı? Kadrosunda hangi futbolcular var? En değerli oyuncular...

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın yer aldığı H Grubu'nu zirvede tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselmişti. Son 16 turunda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanmıştı. Evindeki rövanş maçından 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLYMPIAKOS

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, rakibiyle ilk maçını 11 Nisan'da Yunanistan'da oynayacak. İki takım, 18 Nisan'daki rövanş maçında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

OLYMPIAKOS KADROSU

Konstantinos Tzolakis

Alexandros Paschalakis

Athanasios Papadoudis

David Carmo

Andreas Ndoj

Panagiotis Retsos

Francisco Ortega

Omar Richards

Doron Leidner

Rodinei

Quini

Santiago Hezze

Vicente Iborra

Mady Camara

André Horta

Chiquinho

Konstantinos Fortounis

João Carvalho

Georgios Masouras

Daniel Podence

Ayoub El Kaabi

Stevan Jovetic

Youssef El Arabi

Algassime Bah

OLYMPIAKOS'UN EN DEĞERLİ FUTBOLCULARI

Daniel Podence - 13 milyon Euro

David Carmo - 12 milyon Euro

Mady Camara - 7 milyon Euro

Francisco Ortega - 6 milyon Euro

Andre Horta - 5 milyon Euro

Georgios Masouras - 5 milyon Euro

Andreas Ndoj - 4 milyon Euro

Chiquinho - 4 milyon Euro

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