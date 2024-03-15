Olympiakos hangi ülkenin takımı? Kadrosunda hangi futbolcular var? En değerli oyuncular...

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın yer aldığı H Grubu'nu zirvede tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselmişti. Son 16 turunda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanmıştı. Evindeki rövanş maçından 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLYMPIAKOS

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, rakibiyle ilk maçını 11 Nisan'da Yunanistan'da oynayacak. İki takım, 18 Nisan'daki rövanş maçında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

OLYMPIAKOS KADROSU

Konstantinos Tzolakis Alexandros Paschalakis Athanasios Papadoudis David Carmo Andreas Ndoj Panagiotis Retsos Francisco Ortega Omar Richards Doron Leidner Rodinei Quini Santiago Hezze Vicente Iborra Mady Camara André Horta Chiquinho Konstantinos Fortounis João Carvalho Georgios Masouras Daniel Podence Ayoub El Kaabi Stevan Jovetic Youssef El Arabi Algassime Bah

OLYMPIAKOS'UN EN DEĞERLİ FUTBOLCULARI