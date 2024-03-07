Maccabi Haifa - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Maccabi Haifa - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Maccabi Haifa ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Maccabi Haifa - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

MACCABI HAIFA - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maccabi Haifa - Fiorentina maçı 7 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.