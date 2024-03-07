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Maccabi Haifa - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Maccabi Haifa ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Haifa - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 09:50
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Maccabi Haifa - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Maccabi Haifa - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Maccabi Haifa ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Maccabi Haifa - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

MACCABI HAIFA - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maccabi Haifa - Fiorentina maçı 7 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.

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