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Real Betis - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Betis ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 14:11 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 14:30
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Real Betis - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Real Betis - Dinamo Zagreb maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Real Betis ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Real Betis - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

REAL BETİS - DİNAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Betis - Dinamo Zagreb maçı 15 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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