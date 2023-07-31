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Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru'ya konuk oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında evinde Zimbru'yu farklı mağlup eden Fenerbahçe, Moldova'ya avantajlı gidiyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ilk maçtan 5-0 galip ayrılarak 2'nci maç öncesi avantajı elde eden Sarı-lacivertliler, deplasmandan alınacak iyi bir skorla adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:54
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru'ya konuk oluyor

Zimbru Stadyumu'nda salı günü oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey düdük çalacak. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell üstlenecek.

EMRE MOR DAHİL EDİLMEDİ

Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynayacağı rövanş maçına UEFA listesinde yer alan Emre Mor dahil edilmedi. Turun ilk maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Emre Mor, rövanş karşılaşmasında yer almayacak.

Sarı-lacivertli ekibin Zimbru maçı kafilesi şu şekilde:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Efekan Karayazı, Bora Aydınlık."

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede takıma yeni katılan Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra Gustavo Henrique, Diego Rossi, Willian Arao, Joao Pedro, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare de görev alamayacak isimler arasında.

Öte yandan Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao'nun bir sonraki maçta görev alması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, Zimbru karşısında turu geçmesi halinde bir sonraki turda Differdange-Maribor eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.

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