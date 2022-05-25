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Romalılar UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğuyla büyük sevinç yaşadı

Futbolda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'nın Feyenoord'u 1-0 yenerek, şampiyon olması Roma Olimpiyat Stadı'nda maçı dev ekranlardan takip eden İtalyan taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 01:15
Romalılar UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğuyla büyük sevinç yaşadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi final müsabakası, İtalyan başkentinde büyük ilgiyle takip edildi.

Roma kulübünün organizasyonuyla Olimpiyat Stadı'nda kurulan 6 dev ekranda maçı izleyen yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı taraftar, takımlarına uzaktan da olsa destek oldu.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Nicolo Zaniolo'nun Roma'yı 1-0 öne geçirdiği golle büyük coşku yaşayan İtalyan taraftarlar, ikinci yarıda Feyenoord hücumlarında kaleci Rui Patricio'nun kurtarışlarıyla rahat nefes aldı.

Maçın son düdüğüyle Romalı taraftarlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı.

Taraftarların büyük kısmı daha sonra sahaya girerken, stat hoparlörlerinden çalınan "Teşekkürler Roma" şarkısı başta olmak üzere takımın marşları hep bir ağızdan söylendi.

Sarı-kırmızılı taraftarların kutlaması, başkent Roma sokaklarında gece geç saatlere kadar devam etti.



Kaynak: AA
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