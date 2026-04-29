Varsa yoksa galibiyet

Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, deplasmandaki Kasımpaşa maçını kazanmak istediklerini söyledi. İnan, "Kasımpaşa için de yine bir final havasında geçecek maç. Maç kazanmak istediğimizi oyuncularımla paylaşıyorum. Bu şekilde onları motive etmeye çalışıyoruz" dedi

TRANSFER TEKLİFİ VAR

Kocaelispor'un 34 yaşındaki milli golcüsü Serdar Dursun, transfer teklifleri aldığını söyledi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dursun, "Kocaelispor'u ilk günden beri gerçekten çok sevdim. Bana teklifler geliyor. Kulüp, sözleşmeyi uzatmak isteyip istemeyecek mi bilmiyorum. Ona göre sezon sonunda duruma bakacağız" diye konuştu.