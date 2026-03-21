Selçuk İnan'a men

PFDK, cezaları açıklandı. Kocaeli Teknik Direktörü Selçuk İnan'a Konya maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 80 bin lira para cezası kesildi. Beşiktaş maçında kırmızı gören G.Birliği'nden Koita da 2 maçtan men edildi.
Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 06:50
