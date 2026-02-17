Serdar Dursun'dan 4 gole katkı

Kocaelispor'un tecrübeli golcüsü Serdar Dursun, takımına katkı vermeye devam ediyor. Gaziantep FK karşısında da ağları sarsan 34 yaşındaki forvet, Süper Lig'de forma giydiği 16 maçta gol sayısını 3'e yükseltti. 1 de gol pası veren Serdar Dursun, ligde 4 gole etki etti. Yeşilsiyahlı oyuncu, "Önümüzde 36 puan var, hepsine talibiz. Gol hedefim her zaman çift haneye ulaşmak. Sezon uzun, elimden geleni yapıyorum" şeklinde konuştu.
