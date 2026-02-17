CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Körfez şaha kalktı

Körfez şaha kalktı

Trendyol Süper Lig'in flaş ekibi Kocaelispor vites artırdı. Selçuk İnan yönetiminde büyük çıkış yakalayan Körfez, Kayserispor'dan sonra Gaziantep FK engelini de aşarak galibiyet serisi başlattı. Haftayı 30 puanla 7'nci sırada tamamlayan yeşil- siyahlı takım, yakaladığı oyun istikrarı ile otoritelerin takdirini kazandı.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
Körfez şaha kalktı

Trendyol Süper Lig'in flaş ekibi Kocaelispor vites artırdı. Selçuk İnan yönetiminde büyük çıkış yakalayan Körfez, Kayserispor'dan sonra Gaziantep FK engelini de aşarak galibiyet serisi başlattı. Haftayı 30 puanla 7'nci sırada tamamlayan yeşil- siyahlı takım, yakaladığı oyun istikrarı ile otoritelerin takdirini kazandı.

Transferde sadece 540 bin euro bonservis bedeli harcayan Kocaelispor, ilk yarıda 4 büyüklerin ardından seyirci ortalaması (19 bin 170) en yüksek takım oldu. Körfez iç saha performansı olarak en başarılı 4 ekibin arasına adını yazdırdı.

Oyuncularının çok çalıştığının altını çizen teknik direktör Selçuk İnan, "Onlara dürüst olmaya, hakkaniyetli olmaya çalışıyorum.

Bir maça çalışıyorum, kafamda bir şeyler oluşturup oyuncularımla paylaşıyorum. Onlarla çok zaman geçiriyorum" diye konuştu.

G.Saray'da sürpriz ayrılık!
G.Saray avantaj peşinde! İşte Buruk'un Juve maçı 11'i
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: CHP’li Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor...
Spalletti'den flaş Osimhen ve Icardi sözleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:03
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 01:03
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... 00:27
Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? 00:27
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 00:58
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:02
Daha Eski
Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 00:27
Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? 00:27
Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! 00:27
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! 00:27
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! 00:27
Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! 00:27