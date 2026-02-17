Körfez şaha kalktı

Trendyol Süper Lig'in flaş ekibi Kocaelispor vites artırdı. Selçuk İnan yönetiminde büyük çıkış yakalayan Körfez, Kayserispor'dan sonra Gaziantep FK engelini de aşarak galibiyet serisi başlattı. Haftayı 30 puanla 7'nci sırada tamamlayan yeşil- siyahlı takım, yakaladığı oyun istikrarı ile otoritelerin takdirini kazandı.

Transferde sadece 540 bin euro bonservis bedeli harcayan Kocaelispor, ilk yarıda 4 büyüklerin ardından seyirci ortalaması (19 bin 170) en yüksek takım oldu. Körfez iç saha performansı olarak en başarılı 4 ekibin arasına adını yazdırdı.

Oyuncularının çok çalıştığının altını çizen teknik direktör Selçuk İnan, "Onlara dürüst olmaya, hakkaniyetli olmaya çalışıyorum.

Bir maça çalışıyorum, kafamda bir şeyler oluşturup oyuncularımla paylaşıyorum. Onlarla çok zaman geçiriyorum" diye konuştu.