Jovanovic parmak ısırttı

Kocaelispor'unSırp kalecisi Aleksandar Jovanovic, Super Lig sezonunun ilk yarısında tum maclarda 90 dakika forma giyerek takımın en cok sure alan oyuncusu oldu. Ozellikle ic saha performansıyla dikkat ceken Jovanovic, taraftar onunde oynanan son 9 resmi macta kalesinde yalnızca 4 gol gordu. 17 karşılaşmanın 7'sinde kalesini gole kapattı. 7 macta da kalesinde sadece 1 gol gordu. Yeşil-siyahlılar Sırp file bekcisi, ligin ilk yarısında da 17 gol kalesinde gordu. Deneyimli kaleci, kritik kurtarışları ve istikrarlı oyunuyla taraftarları memnun etti.