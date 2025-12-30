CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Jovanovic parmak ısırttı

Jovanovic parmak ısırttı

Kocaelispor'un Sırp kalecisi Aleksandar Jovanovic, Super Lig sezonunun ilk yarısında tum maclarda 90 dakika forma giyerek takımın en cok sure alan oyuncusu oldu.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 06:50
Jovanovic parmak ısırttı
Kocaelispor'un Sırp kalecisi Aleksandar Jovanovic, Super Lig sezonunun ilk yarısında tum maclarda 90 dakika forma giyerek takımın en cok sure alan oyuncusu oldu. Ozellikle ic saha performansıyla dikkat ceken Jovanovic, taraftar onunde oynanan son 9 resmi macta kalesinde yalnızca 4 gol gordu. 17 karşılaşmanın 7'sinde kalesini gole kapattı. 7 macta da kalesinde sadece 1 gol gordu. Yeşil-siyahlılar Sırp file bekcisi, ligin ilk yarısında da 17 gol kalesinde gordu. Deneyimli kaleci, kritik kurtarışları ve istikrarlı oyunuyla taraftarları memnun etti.
G.Saray'da Lookman seferberliği! Osimhen...
