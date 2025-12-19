CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Bir maçtan ötesi!

Süper Lig’de haftanın açılış maçında Kocaelispor, Antalyaspor’u ağırlayacak. İki takım arasında 1999 Gölcük depremi ile başlayan dostlukları dikkat çekiyor

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 06:50
Kocaelispor, 17. haftanın açılışında Antalyaspor'u ağırlayacak. Her iki takım arasında 1999 Gölcük depremi ile başlayan dostluk, dikkat çekiyor. Büyük yıkıma rağmen kentin tek moral kaynağı olduğu için ligden çekilmeyen Kocaelispor'un aynı sene Denizli'de taraftarı organizasyon yapamayınca; Antalyaspor taraftarları Kocaelispor'u Denizli'de destekledi. Bugün maç öncesinde de konuk ekip futbolcuları tribünlere çiçek atacak. 'Tiryakinim' şarkısını söyleyen Kocaeli tribünleri bu kez Antalya'nın marşı haline gelen Akdeniz Akşamları'nı söyleyecek.

1999'den beri Kocaelispor-Antalyaspor dostluğu, Türk futbolunda fair-play'e mutlaka örnek gösterilmesi gereken sosyal bir hareket olarak öne çıkıyor.

