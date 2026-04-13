Ziraat Türkiye Kupası
Lucescu kimdir? Mircea Lucescu kaç yaşında, nereli?

Lucescu kimdir? Mircea Lucescu kaç yaşında, nereli?

Dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Mircea Lucescu, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyeriyle bir ikon haline geldi. 29 Temmuz 1945 tarihinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te dünyaya gelen Lucescu, futbol dünyasının en çok kupa kazanan isimlerinden biri olarak tanınıyor. Peki, Mircea Lucescu aslen nereli, kariyerinde hangi başarılara imza attı? İşte "Il Luce" lakaplı futbol dehasının biyografisi...

MIRCEA LUCESCU KİMDİR?

Mircea Lucescu (29 Temmuz 1945, Bükreş doğumlu), Rumen eski futbolcu ve teknik direktördür. Futbol tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörleri arasında yer almaktadır.

Futbolculuk kariyerinde Dinamo Bükreş formasıyla 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu yaşamıştır. Teknik direktörlük kariyerinde ise Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası'nı kazanma başarısı göstermiştir. Türkiye'de farklı takımlarla iki yıl üst üste şampiyonluk elde etmiştir.

Ukrayna Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile 8, Dinamo Kyiv ile 1 olmak üzere toplam 9 şampiyonluk yaşamıştır. 2004, 2010, 2012, 2014 ve 2021 yıllarında Romanya'da; 2006, 2008 ve 2014 yılları arasında ise Ukrayna'da "Yılın Teknik Direktörü" seçilmiştir. 2013 yılında Romanya'da "On Yılın Teknik Direktörü" ödülüne layık görülmüştür.

2015 yılında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 100 maça çıkan beşinci teknik direktör olarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Kazandığı toplam 35 resmi kupa ile bu alanda tüm zamanların en başarılı teknik direktörleri arasında üst sıralarda yer almaktadır.

Lucescu, Türkiye'de hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ı şampiyon yaparak tarihe geçmiştir.

Galatasaray (2000-2002): UEFA Süper Kupa şampiyonluğu ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde takımı çeyrek finale taşıdı.

Beşiktaş (2002-2004): Beşiktaş'ın 100. yılında takımı şampiyon yaparak siyah-beyazlı camiada efsaneleşti.

Shakhtar Donetsk (2004-2016): 12 yıl süren bu dönemde 8 lig şampiyonluğu ve 2009 yılında UEFA Kupası zaferi elde ederek Ukrayna ekibini Avrupa devleri arasına soktu.

Milli Takımlar: Romanya ve Türkiye A Milli Takımları'nda da görev yaptı.

Mircea Lucescu'nun oldukça eğitimli bir kişi olduğu bilinmektedir. Genç yaşlarda anadili Rumencenin yanı sıra İngilizce, Portekizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca ve Rusça öğrenmiştir.

Romanya'daki teknik direktörlük döneminde oyuncularına yalnızca futbol odaklı değil, kültürel açıdan da gelişmeleri gerektiğini sık sık vurgulamış; tiyatroya gitmenin ve kitap okumanın, restoranlarda vakit geçirmekten daha faydalı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca futbolcularını üniversite eğitimi almaları konusunda teşvik etmiştir.

Oğlu Răzvan Lucescu da eski bir futbolcu olup teknik direktörlük kariyerine yönelmiştir. 2019–2021 yılları arasında Al-Hilal takımını çalıştırmış, 2021 yılında ise PAOK FC teknik direktörlüğüne getirilmiştir.

15 Temmuz 2009'da Lucescu kalp krizi (infarktüs) geçirmiş ve Donetsk'te bir hastanede ameliyat edilmiştir.

