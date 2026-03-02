CANLI SKOR ANA SAYFA
Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

Barış Murat Yağcı, Survivor 2026 yarışmacısı olarak adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuk ve televizyon dünyasında da tanınan Yağcı, İstanbul doğumlu ve genç yaşta kariyerine başlamış bir isimdir. Survivor’da mücadele eden performansı ve karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, Barış Murat Yağcı kaç yaşında?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 23:12 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 10:45
Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

Survivor 2026'nın öne çıkan isimlerinden Barış Murat Yağcı, 28 yaşında ve İstanbul'da doğdu. Yarışmadaki performansıyla fiziksel ve mental dayanıklılığını ortaya koyarken, kişisel yaşamı ve yaş bilgisi merak edilen konular arasında. Barış Murat Yağcı'nın doğum tarihi ve kaç yaşında olduğu, Survivor takipçileri tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiş bir Türk manken, sporcu, oyuncu ve şarkıcıdır. Türkiye'de televizyon ve sosyal medya dünyasında tanınan isimlerden biri olan Yağcı, Survivor yarışmalarıyla geniş kitleler tarafından yakından tanınmıştır. Ayrıca bir dönem profesyonel basketbolcu olarak da spora adım atmış, modellik yapmış ve oyunculuk kariyerini sürdürmüştür.

Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Eğitim hayatına ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde devam etmektedir. Yağcı, spor kariyerine Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel basketbol oyuncusu olarak başlamış, ancak sakatlık nedeniyle bu alanda devam edememiştir. Yağcı, ünlü oyuncular Birce Akalay ve Berke Özer'in kuzenidir.

SURVIVOR KARİYERİ

Barış Murat Yağcı, televizyon izleyicisinin dikkatini en çok Survivor yarışmalarıyla çekmiştir. 2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor 2020 yarışmasına katılmış ve ikinci olarak büyük bir başarı elde etmiştir. Ardından Survivor 2022: All Star, Survivor 2025 ve Survivor 2026 yarışmalarında da mücadele etmiştir. Yarışmalardaki performansı ve fiziksel dayanıklılığı ile dikkat çekmiş, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştır.

ÖZEL HAYATI

Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ile bir süreliğine bir ilişki yaşamış, daha sonra yollarını ayırmıştır. 31 Ocak 2026 tarihinde bir uyuşturucu madde soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılmış, bu nedenle Survivor 2026'dan diskalifiye edilmiştir. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonrası test sonuçları negatif çıkmış ve Barış Murat Yağcı, diskalifiye edildiği yarışmaya geri dönmüştür.

