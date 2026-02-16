CANLI SKOR ANA SAYFA
Seren Ay Çetin, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran isimler arasında yer alıyor. Hem performansı hem de kişiliğiyle dikkat çeken Seren Ay hakkında “Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?” soruları araştırılıyor.

16 Şubat 2026 Pazartesi
Seren Ay Çetin kimdir? Survivor Seren Ay kaç yaşında, nereli?

Seren Ay Çetin, Survivor'daki performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Yarışmaya katılmasıyla birlikte "Seren Ay Çetin kimdir?" sorusu en çok aratılan başlıklardan biri oldu. Genç yarışmacı, enerjisi ve iddialı yapısıyla Survivor'da öne çıkıyor. İzleyiciler, Seren Ay'ın yaşı, memleketi ve özel hayatı hakkında bilgi almak istiyor.

SEREN AY ÇETİN KİMDİR?

Seren Ay Çetin, 13 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duyan Çetin, özellikle boks alanında gösterdiği başarılarla adını hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada duyurdu.

SEREN AY ÇETİN'İN KARİYERİ

Profesyonel kariyerinde önemli başarılara imza atan Seren Ay Çetin, dünya çapında tanınan iki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'i nakavt ederek büyük bir zafere ulaştı. Bu tarihi galibiyetle birlikte WBC Gümüş kemerin sahibi oldu. Aynı zamanda bu başarıyı elde eden ilk Türk kadın boksör olarak adını spor tarihine yazdırdı.

Azmi, disiplinli çalışması ve ringdeki mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Seren Ay Çetin, Türk kadın boksunun yükselen yıldızları arasında gösteriliyor. Elde ettiği uluslararası başarı, genç sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

Çağrı Balta krizi büyüyor! Hakan Balta'nın şartı...
F.Bahçe için Guirassy iddiası!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin'e destek veren Guardiola'ya küstah tehdit...
CHP'deki kavga kuvveden fiile geçti! Silivri'de Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel gerilimi | Gökhan Günaydın truva mı yapacak?
Galatasaray'a Jelert piyangosu!
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım
Son Dakika
Galatasaray Daikin, CEV Kupası çeyrek finalinde! Galatasaray Daikin, CEV Kupası çeyrek finalinde! 10:40
Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı 10:38
Galatasaray'a Jelert piyangosu! Galatasaray'a Jelert piyangosu! 10:32
Para Atletizm Milli Takımı! Para Atletizm Milli Takımı! 10:31
Galatasaray'ın rakibi Juventus! Galatasaray'ın rakibi Juventus! 10:24
Çağrı Balta krizi büyüyor! Hakan Balta'nın şartı... Çağrı Balta krizi büyüyor! Hakan Balta'nın şartı... 10:15
Yeliz Başa, Çin Süper Ligi'nde! Yeliz Başa, Çin Süper Ligi'nde! 10:03
G.Saray'dan kritik hamle! Juventus... G.Saray'dan kritik hamle! Juventus... 10:01
Amed Sportif Faaliyetler'de flaş ayrılık Amed Sportif Faaliyetler'de flaş ayrılık 09:49
F.Bahçe için Guirassy iddiası! F.Bahçe için Guirassy iddiası! 09:45
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 09:41
Sane'den flaş talep! Juventus maçında... Sane'den flaş talep! Juventus maçında... 09:33