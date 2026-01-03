CANLI SKOR ANA SAYFA
Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında, nereli?

Son dönemde adı merak edilen isimler arasında yer alan Meryem Boz, yaşamı ve kariyeriyle araştırılıyor. “Meryem Boz kimdir?”, “Meryem Boz kaç yaşında, nereli?” soruları arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. Meryem Boz’un doğum yeri, yaşı ve eğitim geçmişi başta olmak üzere özel hayatına dair detaylar kamuoyunun ilgisini çekiyor.

Meryem Boz kimdir? sorusu son günlerde en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Milli voleybolcunun kaç yaşında olduğu ve aslen nereli olduğu merak edilen Meryem Boz'un hayatına dair bilgiler araştırılıyor. Meryem Boz'un doğum tarihi, memleketi ve kariyer geçmişiyle ilgili detaylar, hakkında yapılan aramalarla birlikte gündemdeki yerini koruyor. İşte Meryem Boz'un biyografisine dair merak edilenler…

MERYEM BOZ KİMDİR?

3 Şubat 1988 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Meryem Boz, Sultanlar Ligi ekiplerinden Sarıyer Belediyespor forması giyen Türk profesyonel voleybolcudur. Sahada pasör çaprazı pozisyonunda görev yapan Meryem Boz, uzun yıllardır Türk voleybolunun önemli isimleri arasında yer almaktadır.

MERYEM BOZ'UN KARİYERİ

Voleybol kariyerine Eskişehir DSİ Bentspor altyapısında başlayan deneyimli oyuncu, kariyeri boyunca hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok kulübün formasını giydi. Daha önce İlbank, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, 3BB Nakornnont, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank ve Bahçelievler Belediyespor takımlarında oynadı.

Meryem Boz, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile birçok uluslararası turnuvada önemli başarılara imza attı. İşte milli takım kariyerinde elde ettiği dereceler:

2009 Avrupa Kadınlar Voleybol Ligi – İkincilik

2010 Avrupa Kadınlar Voleybol Ligi – Üçüncülük

2015 Avrupa Voleybol Ligi – İkincilik

2017 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası – Üçüncülük

2018 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi – İkincilik

2018 Montreux Volley Masters – Üçüncülük

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası – İkincilik

2021 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi – Üçüncülük

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası – Üçüncülük

