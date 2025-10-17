Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bertuğ Özgür Yıldırım kimdir ve kariyerinde hangi kulüplerde oynadı? 12 Temmuz 2002 İstanbul doğumlu Yıldırım, Türk millî futbolcu olarak forvet pozisyonunda görev yapıyor. Profesyonel kariyerine 2018 yılında Sarıyer SK'de başladı. Üç sezon boyunca Sarıyer'de 32 resmi maçta 6 gol atarak dikkat çekti. 2021 yılında Süper Lig ekibi Hatayspor'a transfer olan Yıldırım, ilk sezonunda sınırlı süre forma şansı buldu. 2022–2023 sezonunda ise 17 resmi maçta forma giyerek 4 gol ve 2 asist üretti. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrası Hatayspor Süper Lig'den çekildi ve futbolcular farklı takımlara yönlendirildi. Peki, Bertuğ Yıldırım kimdir? Bertuğ Yıldırım kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

BETUĞ YILDIRIM KİMDİR?

12 Temmuz 2002 doğumlu olan Bertuğ Yıldırım, İstanbul doğumlu ve Türk millî futbolcu olarak forvet pozisyonunda sahaya çıkıyor.

2021 yılında Süper Lig ekibi Hatayspor'a transfer olan Yıldırım, ilk sezonunda sınırlı süre forma şansı buldu. 2022–2023 sezonunda ise 17 resmi maçta forma giyerek 4 gol ve 2 asist üretti. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrası Hatayspor Süper Lig'den çekildi ve futbolcular farklı takımlara yönlendirildi.

Bertuğ Yıldırım, 17 Şubat 2023'te Antalyaspor'a kiralandı ve 13 maçta 2 gol, 1 asist ile performansını sürdürdü. Ardından 29 Ağustos 2023'te Rennes'e 5 milyon € karşılığında transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bertuğ Yıldırım, 10 Haziran 2022 tarihinde ilk kez Türkiye U-21 takımı ile milii formayı giydi. 6 kez Türkiye U-21 millî olan Bertuğ Yıldırım bu maçlarda 3 gol atmıştır. iki kez de Türkiye U-23 forması giyen Bertuğ Yıldırım, alt yaş kategorilerinde toplamda 8 kez millî formayı giymiştir.

1 Eylül 2023 tarihinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Ermenistan ve Japonya ile oynanacak olan hazırlık maçı için Türkiye millî takım teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından ilk kez A miili takım kadrosuna çağrıldı.

2025 yılında Başakşehir Futbol Kulübü'ne transfer olmuştur.