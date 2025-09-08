CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Cengiz Ünder kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler...

Cengiz Ünder kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler...

Cengiz Ünder'e dair detaylı bilgileri öğrenmek isteyenler arama motorlarına sorgulama yaparak oyuncunun nereli olduğunu, oynadığı takımları araştırıyor... Peki; Cengiz Ünder kimdir, nereli ve hangi hangi futbol takımlarının formalarını giydi? Yanıtlar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 11:45
Cengiz Ünder kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler...

Türk futbolunun yetiştirdiği başarılı futbolculardan biri olan Cengiz Ünder'e dair ayrıntılı bilgiler edinmek isteyen sporseverler, arama motorlarında araştırmalar yaparak oyuncu ile ilgili bilgi sahibi oluyor... İşte Cengiz Ünder hakkındaki bilgiler...

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Futbola İzmir'de başlayan Ünder, Bucaspor ve Altınordu altyapılarında oynadı ve 2014'te profesyonel oldu. İki sezon boyunca Altınordu ile 1. Lig'de mücadele ettikten sonra, 2016'da 700 bin euro bonservis ücreti karşılığında Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'e transfer oldu, sonraki satıştan pay ile bu ücret 4,8 milyon euro oldu. Burada bir sezon oynadı ve gösterdiği etkileyici performansla, 15 milyon euro karşılığında Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer oldu. 2018'de Türkiye'de Yılın Futbolcusu seçilen Ünder, üç sezon boyunca aralıksız Roma forması giydi ve sonraki sezonlarda sırasıyla Leicester City ve Marsilya'ya kiralandı; ilkinde FA Cup'ı kazandı. 2022'de 11,4 milyon euro bonservis ücretiyle Marsilya'ya kalıcı olarak katıldı ve bir sezon sonra Fenerbahçe'ye 15 milyon euro'luk rekor bonservisle transfer oldu.

Uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil eden Ünder, ilk kez formasını giydiği 2016 yılından beri 50'den fazla karşılaşmada oynadı ve 16 gol attı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkesini temsil etti, ancak sakatlıklar nedeniyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamadı.

CENGİZ ÜNDER'İN MEVKİSİ NE?

Cengiz Ünder, genellikle sağ kanat pozisyonunda oynayan bir futbolcudur. Sol ayağıyla etkili şutlar çekmesi, hızlı driplingleri ve asist yeteneğiyle tanınır.

