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OTAVIO KİMDİR? | Otavio Edmilson kaç yaşında, nereli? Oynadığı takımlar ve kariyeri...

Orta saha oyuncusu, Al Nassr'da forma giyen Otavio'nun hayatı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Transfer sezonunda adı Türk takımlarıyla anılan Otavio hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Otavio Edmilson kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 09:46
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OTAVIO KİMDİR? | Otavio Edmilson kaç yaşında, nereli? Oynadığı takımlar ve kariyeri...

OTAVIO KİMDİR? | Tam adıyla Otavio Edmilson da Silva Monteiro, Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr'da giydiği forma ile orta sahada dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Transfer sezonunda ismi Türkiye Süper Lig takımlarıyla sıklıkla anılan Otavio hakkında sorgulanan 'Otavio Edmilson kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?' sorularını sizler için cevapladık. İşte Otavio oynadığı takımlar ve kariyeri...

OTAVIO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

9 Şubat 1995'te Joao Pessoa, Paraíba, Brezilya'da doğan 29 yaşındaki Otavio'nun Al Nassr'daki sözleşmesi 2026'da sona erecek. Al-Nassr, Otávio'yu geçtiğimiz yaz transfer döneminde Porto'dan 60 milyon euroya kadrosuna katmıştı. 29 yaşındaki Otávio, Al-Nassr formasıyla şu ana kadar 47 maçta 11 gol ve 8 asistle oynadı. 25 milyon € piyasa değeri olan Otávio, hem orta saha hem de on numara olarak görev yapabiliyor.

OYNADIĞI TAKIMLAR VE KARİYERİ...

23/24 sezonu - Al-Nassr

Piyasa değeri: 35.00 mil. €

Bonservis: 60.00 mil. €

15/16 sezonu - Porto

Piyasa değeri: 3.25 mil. €

Bonservis: Kiralıktan geri döndü

14/15 sezonu - Vitória SC

Piyasa değeri: 4.50 mil. €

Bonservis: Kiralık

14/15 sezonu - Porto

Piyasa değeri: 2.00 mil. €

Bonservis: 2.50 mil. €

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