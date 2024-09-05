CARLOS HENRIQUE CASIMIRO KİMDİR? | Carlos Henrique Casimiro kaç yaşında, nereli? Oynadığı takımlar ve kariyeri...

Tam adıyla Carlos Henrique Casimiro kariyerine São Paulo'da başladı ve kademe kademe ilerledi. Adından sıklıkla söz ettiren Brezilyalı futbolcu hakkında Carlos Henrique Casimiro kaç yaşında, nereli? sorguları yapılıyor. Carlos Henrique Casimiro oynadığı takımlar ve kariyeri hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

CARLOS HENRIQUE CASIMIRO KİMDİR?

Carlos Henrique Casimiro 23 Şubat 1992'de dünyaya geldi, aynı zamanda Casemiro olarak da bilinir.

Manchester United ve Brezilya milli takımı için defansif orta saha oyuncusu olarak oynayan Brezilyalı profesyonel futbolcudur. Kendi jenerasyonunun en iyi defansif orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilir, defansif yetenekleri, top kazanma becerileri ve mücadelesiyle tanınır.

Casemiro kariyerine São Paulo'da başladı ve kademe kademe ilerledi. Kulüpte orta saha oyuncusu olarak 111 maçta 11 gol attı. Defans yetenekleri Real Madrid'in dikkatini çekti ve Ocak 2013'te kiralık olarak kulübe katıldı. Kiralık döneminde Real Madrid Castilla'da 15 maç oynadı. Daha sonra Real Madrid tarafından 5,1 milyon paund karşılığında kalıcı olarak transfer edildi ve Santiago Bernabéu'daki ilk takım kadrosunun bir parçası oldu.

Real Madrid'e katıldıktan sonra Casemiro, ilk başta ilk takıma girmekte zorlandı. Daha fazla süre alabilmek için FC Porto'ya 15 milyon euro karşılığında kiralandı. Porto'daki zamanında Casemiro etkileyici bir performans sergiledi ve takımın Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine ulaşmasına yardımcı oldu. Real Madrid, 2015 yaz transfer döneminde onu 7,00 milyon euro karşılığında yeniden satın almaya karar verdi. Kulübe döndükten sonra Casemiro, Real Madrid'in başarısında önemli bir rol oynadı ve üç La Liga şampiyonluğu, üç Supercopa de España , üç FIFA Kulüpler Dünya Kupası, üç UEFA Süper Kupası, bir Copa del Rey ve beş UEFA Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere çok sayıda kupa kazandı. 2022'de Real Madrid'den ayrıldı ve ilk sezonunda EFL Kupası'nı kazanarak 70,65 milyon euro değerinde olduğu bildirilen bir transferle Manchester United'a katıldı.

2011'den bu yana tam kadro milli formayı giyen Casemiro, Brezilya'nın 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupaları'nın yanı sıra dört Copa América turnuvasında da yer aldı; 2019'da Copa América'yı kazandı, 2021'de ise ikinci oldu.