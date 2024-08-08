CENGİZ TOPEL KİMDİR? | Cengiz Topel nasıl öldü? Cumhuriyetin ilk hava harp şehidi Cengiz Topel hayatı

CENGİZ TOPEL KİMDİR? | Rumların Kıbrıs Türklerine yönelik saldırıların karşı 8 Ağustos 1964'te gerçekleştirilen hava harekatında uçağının düşmesi sonucu esir alınan ve işkencelerle şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in vefatının üzerinden 60 yıl geçti. Yaşadığı işkenceler Kıbrıs Türklerinin arasında infiale sebep olan Topel'in hayatı, arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki Cengiz Topel kimdir, nasıl öldü? Cumhuriyetin ilk hava harp şehidi Cengiz Topel hayatı ve merak edilenler...

CENGİZ TOPEL KİMDİR?

2 Eylül 1934'te İzmir'de doğan Cengiz Topel, 1964 yılında Kıbrıs'ın Erenköy bölgesine yapılan hava operasyonunda, 29 yaşındayken şehit olmuştur. Türk Hava Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihindeki ilk savaş kaybıdır. Topel, Hava Kuvvetleri'ne ait dörtlü F-100 kolunun lideri olarak görevlendirilmiş; Gemikonağı Limanı'nda bulunan Rum gemisini bertaraf etmek üzere dalış yaptığı sırada yara alan uçağından paraşütle atladıktan sonra esir düşmüş ve işkence görerek öldürülmüştür. Türkiyeyiz adı birçok okul, mahalle, sokak ve caddeye verilerek yaşatılır.

CUMHURİYETİN İLK HAVA HARP ŞEHİDİ CENGİZ TOPEL HAYATI

Cengiz Topel, babası Trabzonlu (Çaykara) Tekel tütün eksperi Hakkı Bey, annesi Mebuse Hanım'ın dört çocuğundan üçüncüsüdür. Bandırma'da başladığı ilköğrenimine babasının tayin olduğu Gönen'de devam etti. 1943 yılında babasını kaybetti. Babasını kaybettikten sonra ailesi İstanbul'a yerleşti. Topel, Kadıköy İlkokulu'nda ilköğrenimini, Kadıköy Yeldeğirmeni Okulu'nda ortaöğrenimini tamamladı. Lise öğrenimine, Haydarpaşa Lisesi'nde başladıktan sonra Kuleli Askeri Lisesi'ne geçti. 1953 yılında askeri liseden mezun oldu ve Kara Harp Okulu'na girdi, 1955 yılında asteğmen rütbesi ile mezun oldu.

Kara Harp Okulu'ndan mezun olduğu yıl Türk pilotlarına NATO kapsamında verilen eğitimlere katılarak önce Gaziemir'de, daha sonra da Kanada'da eğitim gördü. Kanada'daki 20 aylık eğitimi sırasında lisan kursu, T-6 uçağı ile başlangıç pilotaj eğitimi, T-33 uçağı ile tekamül pilotaj eğitimi ve F-86 uçağı ile av eğitimi aldı. T-6 uçağı ile 181,35 saat, T-33 uçağı ile 83,15 saat ve F-86 uçağı ile 25 saat uçuş yaptı. 1957'de pilot brövesini taktı; Türkiye'ye dönerek Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda göreve başladı.

1961 yılında Eskişehir 1. Hava Ana Jet Üssü'ne atandı. 112. Filo Komutanlığında F-100 uçağında harekât yapabilecek yeteneklere sahip bir pilot olarak yetişti. 1963 yılında yüzbaşılığa terfi etti.

CENGİZ TOPEL NASIL ÖLDÜ?

Rumların Kıbrıs Türklerine yönelik etnik temizlik yapmasına ve büyük bir askeri güçle Erenköy'e saldırılarına son vermek maksadıyla Türkiye'nin 8 Ağustos 1964'te gerçekleştirdiği hava harekatında uçağının düşmesi sonucu esir alındıktan sonra işkenceyle şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in naaşını teslim alan Türk doktor Zihni Uzman, Topel'in ölümünü gözyaşları içinde anlattı. TRT Haber'e verdiği demeçte 11 Ağustos günü Lefkoşa Genel Hastanesi'nde ilk yardım mesul doktoru vazifesiyle nöbetçi olduğunu belirten Uzman, o gün öğleden sonra Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in cenazesinin BM Barış Gücü askerlerince hastaneye getirildiğini söyledi.

Cengiz Topel'in naaşının getirileceğini duyan Lefkoşa'daki Türkler ve hekimlerin büyük bir bölümünün hastaneye geldiğini anlatan Uzman, "Cengiz Topel'in insanlık dışı işkencelere maruz kalmış cenazesini teslim aldım. Gördüklerim karşısında günlerce ağladım. Vücudunun bütün organlarında işkence izleri vardı. Yara, kırık ve eziklerle doluydu. Cengiz Topel, insanlık dışı işkencelere maruz kalmıştı. Bu insanlık dışı işkence halen gözlerimin önündedir. Bu olay, Kıbrıs Türklerinin arasında infiale sebep olmuştu." ifadelerini kullandı.

CENGİZ TOPEL OTOPSİ RAPORU

Lefkoşa Genel Hastanesinde yapılan otopsi raporu:

Madde 1: Sol gözü çıkarılmış.

Madde 2: Edep yerleri ezilmiş ve her iki kolunun pazusu matkapla delinmiş.

Madde 3: Kafasının sol tarafına bir beton çivisi çakılmış.

Madde 4: Boğazından göbeğine kadar göğsü yarılmış.

Madde 5: Akciğeri ve kalbi noksan, yarım ya da yok.