BİR SEVDADIR ÜNAL (Doğukan Polat) KİMDİR? | Doğukan Polat kaç yaşında, nereli, evli mi?

BİR SEVDADIR ÜNAL (DOĞUKAN POLAT) KİMDİR? | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır'ın başrolü Doğukan Polat'ın hayatı, diziseverler tarafından merak konusu oldu. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın'ın oturduğu dizide Ünal karakteri hakkında, arama motorlarında sorgulanan 'Bir Sevdadır Ünal (Doğukan Polat) kimdir? Doğukan Polat kaç yaşında, nereli, evli mi?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

DOĞUKAN POLAT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Doğukan Polat, 5 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 185 boyundaki Polat, 72 kilodur. Birçok dizi ve filmde önemli roller alan Doğukan Polat, Bir Sevdadır dizisinde Ünal karakterini canlandırıyor.

BİR SEVDADIR ÜNAL

Yedek kulübesinde saklanan biri Ünal. Onun sahaya tekrar çıkabilmesinin tek yolu büyük bir güç elde etmesiyle olabilirdi. Bu gücü verebilecek tek şey ise ağalıktı. Çünkü ağalık demek, güç demekti.