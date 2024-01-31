Haberler Kimdir BİR SEVDADIR ÜNAL (Doğukan Polat) KİMDİR? | Doğukan Polat kaç yaşında, nereli, evli mi?

BİR SEVDADIR ÜNAL (Doğukan Polat) KİMDİR? | Doğukan Polat kaç yaşında, nereli, evli mi?

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, dramatik konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıllarını hapiste geçiren ve kan davası derdi ile uğraşan iki çocuk annesi Yeşil'in yaşam mücadelesini anlatan dizide rol alan Doğukan Polat'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Bir Sevdadır Ünal (Doğukan Polat) kimdir? Doğukan Polat kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 15:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BİR SEVDADIR ÜNAL (Doğukan Polat) KİMDİR? | Doğukan Polat kaç yaşında, nereli, evli mi?

BİR SEVDADIR ÜNAL (DOĞUKAN POLAT) KİMDİR? | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır'ın başrolü Doğukan Polat'ın hayatı, diziseverler tarafından merak konusu oldu. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın'ın oturduğu dizide Ünal karakteri hakkında, arama motorlarında sorgulanan 'Bir Sevdadır Ünal (Doğukan Polat) kimdir? Doğukan Polat kaç yaşında, nereli, evli mi?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

DOĞUKAN POLAT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Doğukan Polat, 5 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 185 boyundaki Polat, 72 kilodur. Birçok dizi ve filmde önemli roller alan Doğukan Polat, Bir Sevdadır dizisinde Ünal karakterini canlandırıyor.

BİR SEVDADIR ÜNAL

Yedek kulübesinde saklanan biri Ünal. Onun sahaya tekrar çıkabilmesinin tek yolu büyük bir güç elde etmesiyle olabilirdi. Bu gücü verebilecek tek şey ise ağalıktı. Çünkü ağalık demek, güç demekti.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan dünya yıldızı hamlesi! Taraftarlar havaalanına akın edecek...
DEM İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday gösterecek mi? Bölücüler bölündü | Soyer'in karşılığı İstanbul'da mı olacak?
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı!
Cimbom jokerini buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sinem Uslu kaç yaşında, nereli, evli mi?
BİR SEVDADIR TUFAN (Ekin Mert Daymaz) KİMDİR? | Ekin Mert Daymaz kaç yaşında, nereli, evli mi?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 31 Ocak Çarşamba 2024
TUS BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM TUS/1 başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 31 Ocak rakamları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme 15:39
Devler Ligi'nde en iyi goller G.Saray'dan! Devler Ligi'nde en iyi goller G.Saray'dan! 15:05
Fırtına iki yıldızın peşinde! Fırtına iki yıldızın peşinde! 14:22
Kartal'da Trabzon mesaisi sürüyor! Kartal'da Trabzon mesaisi sürüyor! 14:21
F.Bahçe'ye kötü haber! Teklifi reddetti F.Bahçe'ye kötü haber! Teklifi reddetti 14:14
Başakşehir Edgar Ie ile yollarını ayırdı! Başakşehir Edgar Ie ile yollarını ayırdı! 13:43
Daha Eski
Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? 13:19
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 13:06
G.Saray'dan Manea hamlesi! G.Saray'dan Manea hamlesi! 12:57
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 12:44
Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman? Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman? 12:38
Çağlar Söyüncü'nün lisansı çıktı! Çağlar Söyüncü'nün lisansı çıktı! 12:17