Haberler Kimdir Semih Kılıçsoy kimdir? Semih Kılıçsoy nereli, kaç yaşında?

Semih Kılıçsoy kimdir? Semih Kılıçsoy nereli, kaç yaşında?

Hatayspor - Beşiktaş maçında attığı golle siyah beyazlı ekibi öne geçiren Semih Kılıçsoy ile ilgili arama motorlarında "Semih Kılıçsoy kimdir, nereli, kaç yaşında?" aramaları yapılıyor. Beşiktaş - Tirana arasında oynanan UEFA Konferans Ligi'nde attığı golle tarihe geçen Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de de takımı adına gol atmaya devam ediyor. İşte Semih Kılıçsoy ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 20:49
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Semih Kılıçsoy kimdir? Semih Kılıçsoy nereli, kaç yaşında?

Beşiktaş - Tirana arasında oynanan UEFA Konferans Ligi'nde attığı golle tarihe geçen Semih Kılıçsoy, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'a attığı golle takımını öne geçirdi.

Peki, Semih Kılıçsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Semih Kılıçsoy hangi takımlarda futbol oynadı? İşte bu soruların yanıtı...

SEMİH KILIÇSOY KİMDİR?

Semih Kılıçsoy, 15 Ağustos 2005 tarihinde dünyaya geldi.

Gop Venüs ve Arnavutköy Yaylaspor altyapılarında yetişen Kılıçsoy, 2016 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. 21 Ekim 2021 tarihinde kulüple 2023 yılına kadar sürecek ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Beşiktaş'ın genç ve rezerv takımlarında üretken bir golcüydü. 23 Aralık 2022 tarihinde sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Sezona Beşiktaş 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile başlayan Semih, U-19 Süper Ligi'nde çıktığı 17 maçta 18 gol kaydetti. Beşiktaş formasıyla ilk maçına 26 Şubat 2023 tarihinde Antalyaspor ile Süper Lig'de 0-0 berabere kaldıkları maçta çıkarken, oyuna 58. dakikada Jackson Muleka'nın yerine dâhil oldu.

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş ile ilk resmi gölünü 2023-24 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Arnavutluk takımı KF Tirana'yı 3-1 yendiği maçın 90+4 dakikasında attı. İkinci yarı 83, dakika Onur Bulut yerine oyuna girerek oyuncu atmış olduğu bu gol ile Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncusu ünvanını elde etti.

SEMİH KILIÇSOY MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Millî takım kariyerine Türkiye alt yaş kategorilerinde forma giyerek başladı. Sırasıyle U14, U15, U17, U19 millî takımlarında forma giydi ve 22 maçta 17 gol attı.

SEMİH KILIÇSOY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2014-2015 Gaziosmanpaşa Venüs

2015-2016 Arnavutköy Yaylaspor

2016-2023 Beşiktaş

2023- Beşiktaş

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