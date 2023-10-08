Haberler Kimdir MASTERCHEF KEREM GİRİTOĞLU KİMDİR? MasterChef Kerem Giritoğlu kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF KEREM GİRİTOĞLU KİMDİR? MasterChef Kerem Giritoğlu kaç yaşında, nereli?

MasterChef yarışmasının en çok merak edilen isimlerinden biri de Kerem Giritoğlu. MasterChef'i yakından takip edenler internette "MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtlarını arıyor. Peki, MasterChef Kerem kimdir? MasterChef Kerem Giritoğlu kaç yaşında, nereli?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 23:41 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 21:18
MASTERCHEF KEREM GİRİTOĞLU KİMDİR? MasterChef Kerem Giritoğlu kaç yaşında, nereli?

Kerem Giritlioğlu, MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacıları arasında yer alıyor. MasterChef Kerem Giritlioğlu programın takipçileri arasında kısa sürede ilgi gördü. Peki ama Kerem Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

KEREM GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

Kerem Giritlioğlu, MasterChef 2018 sezonunda yarıştı. Programda ikinci olan eski yarışmacı Azerbaycan kökenli Türk vatandaşıdır.

1992 doğumlu Kerem Giritlioğlu, yurtdışında aşçılık eğitimi görmüştür. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika almış olup Türkiye'de birçok restoran ve otelde görev almıştır.

Aşçılığın kendisine ailesinden geçtiğini ifade eden Masterchef Kerem, askerlik görevini yaptığı Hakkari bölgesinde de mutfakta hünerlerini sergilemiştir.

Masterchef Kerem, yarışmadan sonra kendine ait Moda'da ev yapımı yemeklerin olduğu bir kafe açtı. Kafede aynı zamanda aşçı olan Kerem Giritlioğlu, bunun yanı sıra YouTube kanalında tarifler vermeye devam ediyor.

DİĞER
Aslı Enver’den 2 aylık kızı Elay’la yepyeni eğlenceli paylaşım: “Çok söyleniyor bu kız”
Cumhuriyet tarihinde ilk! Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
Fenerbahçe kendi rekorunu egale etti!
Cimbom'a Sırp yıldız! Yeniden gündeme geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MASTERCHEF AYAZ KİMDİR?
MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?
GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ - Gaziosmanpaşa'da sular ne zaman gelecek? (8 Ekim 2023)
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (8 Ekim 2023)
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (8 Ekim 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? 22:06
UEFA'dan İsrail'deki maçlarla ilgili flaş karar! UEFA'dan İsrail'deki maçlarla ilgili flaş karar! 22:01
Bayern rahat kazandı! Bayern rahat kazandı! 21:18
İsmail Kartal: Milli aradan sonra... İsmail Kartal: Milli aradan sonra... 21:35
"Galibiyet serisini saymayı bıraktık!" "Galibiyet serisini saymayı bıraktık!" 21:37
Becao: Çok maç kazanmamızın sebebi... Becao: Çok maç kazanmamızın sebebi... 21:50
Daha Eski
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o müdahale F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o müdahale 19:56
Burak Yılmaz'ın geleceği hakkında flaş karar! Burak Yılmaz'ın geleceği hakkında flaş karar! 19:59
Toroğlu'dan flaş hakem sözleri! Toroğlu'dan flaş hakem sözleri! 20:10
Arsenal City'i son anlarda yıktı! Arsenal City'i son anlarda yıktı! 20:35
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:01
Fenerbahçe kendi rekorunu egale etti! Fenerbahçe kendi rekorunu egale etti! 21:11