MASTERCHEF KEREM GİRİTOĞLU KİMDİR? MasterChef Kerem Giritoğlu kaç yaşında, nereli?

Kerem Giritlioğlu, MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacıları arasında yer alıyor. MasterChef Kerem Giritlioğlu programın takipçileri arasında kısa sürede ilgi gördü. Peki ama Kerem Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

KEREM GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

Kerem Giritlioğlu, MasterChef 2018 sezonunda yarıştı. Programda ikinci olan eski yarışmacı Azerbaycan kökenli Türk vatandaşıdır.

1992 doğumlu Kerem Giritlioğlu, yurtdışında aşçılık eğitimi görmüştür. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika almış olup Türkiye'de birçok restoran ve otelde görev almıştır.

Aşçılığın kendisine ailesinden geçtiğini ifade eden Masterchef Kerem, askerlik görevini yaptığı Hakkari bölgesinde de mutfakta hünerlerini sergilemiştir.

Masterchef Kerem, yarışmadan sonra kendine ait Moda'da ev yapımı yemeklerin olduğu bir kafe açtı. Kafede aynı zamanda aşçı olan Kerem Giritlioğlu, bunun yanı sıra YouTube kanalında tarifler vermeye devam ediyor.