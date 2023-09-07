Haberler Kimdir AYBÜKE PUSAT KİMDİR? | Aybüke Pusat nereli, kaç yaşında? Evli mi, burcu, boyu ve kilosu...

AYBÜKE PUSAT KİMDİR? | Aybüke Pusat nereli, kaç yaşında? Evli mi, burcu, boyu ve kilosu...

Ekranların sevilen oyuncularından Aybüke Pusat, güzelliği ve yeteneğiyle izleyenleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Çok sayıda yapımda yer alan bşaarılı oyuncu ve Miss Turkey üçüncüsünün hayatını merak edenler arama motorlarında 'Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat nereli, kaç yaşında? Evli mi, burcu, boyu ve kilosu...' konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 11:00
AYBÜKE PUSAT KİMDİR? | Aybüke Pusat nereli, kaç yaşında? Evli mi, burcu, boyu ve kilosu...

AYBÜKE PUSAT KİMDİR? | Medcezir dizisiyle hayatımıza giren ve son zamanlarda ekranalrın en sevilen kadın oyuncuları arasında yerini alan Aybüke Pusat'ın kim olduğu merak ediliyor. Yer aldığı yapımlarda adından sıkça söz ettiren eski Miss Turkey üçüncüsü, güzelliğiyle olduğu kadar başarılı oyunculuk kariyeriyle de kendisine hayran bırakıyor. Peki Aybüke Pusat kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? Burcu ne, boyu, kilosu kaç? İşte merak edilenker...

AYBÜKE PUSAT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

25 Şubat 1995'te Ankara'da doğan Aybüke Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmiştir.

2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur. İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır.

Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında ise Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde rol almıştır.

AYBÜKE PUSAT EVLİ Mİ?

Aybüke Pusat evli değildir. 2019 yılından beri oyuncu Furkan Andıç ile birliktedir. Çift, 2023 yılında ilişkilerini sosyal medyada duyurmuştur.

Pusat, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda evlilik planları hakkında şunları söylemiştir:

"Evlilik çok önemli bir adım. O yüzden acele etmiyoruz. Birlikte güzel bir hayat kuracağımıza inanıyoruz."

AYBÜKE PUSAT BURCU NE? BOYU, KİLOSU KAÇ?

Burcu, doğduğu güne göre Balık'tır. Ancak Aybüke Pusat'ın kendisi, burcunun İkizler olduğunu söylemiştir. Elele dergisine verdiği bir röportajda, burcunun Balık olduğunu ancak kendisinin İkizler burcunun özelliklerini taşıdığını belirtmiştir.

Aybüke Pusat'ın boyu 1.72 metre, kilosu ise 50 kilogramdır.

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