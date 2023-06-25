Alexis Sanchez kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Alexis Sanchez'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Şilili futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Alexis Sanchez kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ALEXİS SANCHEZ KİMDİR?

Alexis Sanchez, 19 Aralık 1988 yılında Tocopilla, Şili'de dünyaya gelmiştir. 169 cm boyundaki yıldız isim kanat ve forvet olarak görev yapabilmektedir. Şili Milli Takımı ile 153 maça çıkan Alexis Sanchez, 51 gol kaydetmiştir. Marsilya forması giymektedir. Fransız ekibi ile 44 maça çıkan Sanchez, 18 gol 3 asist üretmiştir. Cobreloa, Udinese, Colo Colo, River Plate, Barcelona, Arsenal, Inter, Manchester United ve Marsilya'da forma giymiştir.